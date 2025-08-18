Gata perdida en zona de Las Provincias y Boulevard Moreno
Su dueña escribió: "Ella es Ágata, gatita de 6 años, esterilizada, súper buena y cariñosa. Responde a su nombre. Hace un día que no vuelve a casa, salió como siempre a la madrugada, pero no regresó. Zona de Las Provincias y Boulevard Moreno (Parroquia San Roque). Por favor, si alguien la ve o la tiene avísenme. Dejo mi celular 15540454".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión