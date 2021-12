Gabriel Sayago: “Estamos organizados” con cuadrillas de voluntarios y la posibilidad de abrir Andar para internación

Después de las fiestas, los consultorios amarillos se vieron afectados por una gran demanda de personas que acudieron a hisoparse o a controles por casos confirmados, por lo que a partir de este miércoles 29 también hisoparán en Andar, de 7.00 a 12.00.

El Director de Asistencia Primaria, el Dr. Gabriel Sayago, detalló en Radio Cuarentena la situación de coronavirus en San Pedro y lo que se espera a futuro. “Cuando desde la calma hacés un pico, estás en otra cepa”, dijo y estimó que en San Pedro “puede ser que sea” la variante Ómicron la responsable del aumento de la positividad.

“Saltamos del promedio de 12 de positividad a 22, 25%”, informó el profesional y aseguró que por el momento “no tenemos estresado el sistema” de salud. “Si tenemos un pico alto, con baja saturación del sistema, vamos rápidamente pasar esta ola”, consideró luego.

Sayago hizo un análisis pormenorizado de los recursos con los que dispone el sistema de salud en San Pedro y explicó que hay dos estrategias claras: una es dividir los centros de testeos para que los consultorios Covid sean para personas con síntomas claros y positivos diagnosticados que requieran atención médica. La otra, hacer seguimiento telefónico para evitar que los pacientes positivos deambulen si no es necesario.

También se refirió a la posibilidad de utilizar Andar como un centro de internación para pacientes no complejos, pero que es materia de análisis de las autoridades del Hospital y la Secretaría de Salud que coordina el Dr. Pablo Pichioni.

“Lo que va a pasar de vuelta es que se va a disminuir el número de cirugías programadas, el sistema se va a abocar más a Covid, pero todavía no está previsto. Cuando haya saturación del sistema sí. La internación va de la mano del paciente que no tiene vacuna o que no tiene vacunación incompleta”, puntualizó.

Sobre la cantidad de personal, explicó que hoy trabajan 9 personas en los Consultorios Amarillos, dos médicos y otras 7 personas. Sin embargo, prevén sumar más para atravesar el nuevo pico. “Tenemos alrededor de 15 médicos que se van a incorporar a centro de atención de Covid de manera presencial y de manera virtual con los seguimientos telefónicos”, dijo.

Todos aquellos que tengan la necesidad de testearse a pesar de no contar con síntomas claros, deberán recurrir a ANDAR y en caso de obtener un resultado positivo serán derivados a los Consultorios Amarillos. Esto generará que no se encuentren los pacientes con síntomas o COVID positivo con quienes son asintomáticos.