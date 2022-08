Futbol violento: habló Brienza, el colaborador de Independencia acusado de amenazar a la policía en la Comisaría

Dos episodios investiga la Justicia tras una batahola que se desató al final del partido en el que Central Córdoba le ganó 3 a 1 a Independencia en Santa Lucía: los desmanes provocados por la hinchada del visitante y las amenazas en la Comisaría por la que fue denunciado un colaborador de la misma entidad, que además es empleado municipal.

Edgardo Brienza, reconocido en el ambiente del fútbol, aseguró en Radio Cuarentena que él no conoce a la gente de la hinchada que provocó el conflicto, cuya actitud repudió, y se mostró sorprendido por la denuncia que pesa en su contra y en la que lo acusan de haber amenazado a los efectivos policiales en la propia Comisaría.

Brienza dijo que su rol como colaborador consiste en tareas como las que lleva adelante un utilero y que en ese marco estaba con el plantel de Primera División cuando se desató el conflicto tras la derrota de su club a manos del santalucense. Incluso aseguró que intentó contribuir a que los desmanes se terminaran.

“Yo ando siempre con el fútbol de Independencia. Lo que pasó ayer es que perdimos 3 a 1 y bueno, perdimos, qué se le va a hacer, pero la hinchada siempre… Bueno, hay gente que mejor no hablar. Otro problema más, hace poquito tuvimos problemas en Pérez Millán”, señaló Edgardo Brienza.

“Yo ando con los jugadores, con la primera. Lo que hicimos fue tratar de resguardarlos porque se armó el revuelo. Habían detenido a uno, la hinchada no se quería ir”, dijo sobre su rol ante lo que denominó “un quilombo bárbaro” que se desató tras el cotejo.

Sobre su presencia en la Comisaría, dijo que les habían informado que “lo habían detenido al Chupa Gómez, el arquero de la Reserva”, por lo que cuando llegó a San Pedro en su automóvil, junto a otros jugadores del plantel, paró a preguntar por el joven guardametas.

“Paramos en la Comisaría, estaba el oficial Machado y otro de apellido Strunz, Strum, Strinch, Strauch, no sé bien cómo es, y estaba este muchacho que recién acabo de hablar con él, Lamas, que dice que no se acuerda porque tuvo mucho estrés ayer”, relató Brienza.

Cuando se le informó respecto de la acusación que pesa sobre él y que señala que habría exigido la liberación del detenido porque si no provocaría desmanes con la hinchada que llegaba en colectivo en la mismísima dependencia policial, dijo, sorprendido: “No, pero nada que ver. Yo no hice nada de eso que dicen”.

“Al detenido no lo conozco, ni idea, es de la hinchada. Yo no fui para nada a preguntar por él, yo fui a preguntar si estaba el Chupa, el chico de Gómez, el arquero de la Reserva”, dijo y reafirmó: “No lo conozco al detenido, te lo juro por mi hijo, para nada. Yo no los conozco a los de la hinchada, van como 30, 40, ni idea”.

“Yo estuve con estos tres oficiales, yo no fui a decirles nada de ese detenido. Yo fui a preguntar por el arquero de nosotros y me dijeron que estaba detenido el de la hinchada, todavía les dije: ‘Y, bueno, déjenlo’, les dije así porque no puede ser que tengamos quilombo en todos los partidos”, aseguró el colaborador de Independencia.

“Yo no hice nada, ojalá que haya filmaciones. Yo entré lo más bien, la oficial que estaba en la entrada me dijo que iban a preguntar a los que estaban a cargo, entré y los saludé, cómo están, les pregunté, me dijo que el detenido era el de la hinchada”, contó.