Fútbol: Sportivo lo dio vuelta y se adjudicó el Torneo Clausura

Sportivo Baradero se reencontró con el título después de dos frustraciones consecutivas. El “Lobo” estaba obligado a ganar por más de dos goles de diferencia para dar vuelta el resultado y cuando ya no quedaba tiempo y se jugaban tres minutos de descuento logró el tanto que le dio el campeonato. La final del Torneo Clausura “Román Misenti” se jugó en el Polideportivo de la Ruta 41 ante un buen marco de público.

El partido prácticamente no tuvo llegadas a los arcos, fue demasiado friccionado y no tuvo un dominador claro. Todas las miradas, de ambos lados, se centraron en el árbitro Flavio Remaggi, quien demostró no estar a la atura de las circunstancias, en un partido que ya estaba “picante” desde antes que comenzara.

No incidió directamente en el resultado pero con sus fallos generó reclamos y polémicas, expulsó correctamente a Maschena y Báez, fue incierta la de Perfume y compensatoria la de Ramis, que había sido de lo mejor en Mitre. Dejaron dudas sus convalidaciones previas a los dos goles, si era saque de arco o corner, si cargaron contra el arquero Cheveste y si había offside en el segundo gol. Permitió que ambos técnicos tuvieran “varios colaboradores” en los bancos, con la diferencia que los del local estuvieron parados todo el partido teniendo una activa participación y si es serio debería haber más jugadores informados de los que expulsó durante los noventa minutos.

En lo estrictamente deportivo, ninguno de los dos jugó bien, no crearon llegadas a los arcos y Sportivo encontró la victoria sobre el final. Primero por intermedio del “Piti” Gómez que entró solo y la tuvo que empujar, y cuando se jugaban tres de los seis minutos adicionados, Flores Moreno, también ingresando sin marca por el primer palo marcó lo que en definitiva significó la victoria y título para el local.



Síntesis

SPORTIVO 2 (2)- MITRE 0 (1)

Sportivo: Nicolás Tedeschi, Diego Santoro, Juan Martini, Gerardo Gómez, Ezequiel Báez, Cesar Machena, Nicolás Bechtholt, Germán Bulgarella, Angel Salvo, Fernando Gómez, Daniel Pérez. Suplentes: Adrián Giamperetti, Dino D´Angelo, Esteban Horisberger. DT: Marcos Barlatay

Cambios: Juan Castro por Bechtholt, Juan Flores Moreno por Pérez.

Mitre: Braian Chebeste, Francisco Vaca, Maximiliano Perfume, Lucas Bé, Francisco Ramis, Franco Naso, Francisco Espíndola, Mateo Gómez, Marcelo Rodríguez, Mariano Mattig, Jorge Reynoso. Suplentes: Marco Moyano, Sebastián Chiorazo, Alexis Delucca. DT: Agustín Díaz

Cambios: Oscar Ortega por Reynoso (M), Mallo por Vaca (M).

Goles: 22 St. Fernando Gómez (S), 48 St. Flores Moreno (S)

Incidencias: Expulsados, 9 Pt. Machena (S), 25 St. Perfume (M), 38 St. Báez Corradi (S), 39 St. Ramis (M).

Árbitro: Flavio Remaggi. Asistentes: Martín Pardo y Claudio Roldán.

Cancha: Sportivo Baradero