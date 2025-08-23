La Primera Nacional, segunda categoría del fútbol profesional en Argentina, está a siete fechas de finalizar la primera parte del campeonato que otorga dos plazas para en 2026 disputar la primera división.

En la actualidad, hay cuatro sampedrinos que se están desempeñando en el certamen: Matías Budiño, Sebastián Ramírez, Francisco Nouet y Matías Nouet.

Budiño y Ramírez defienden la camiseta de Estudiantes de Caseros, que marcha octavo en el grupo B y ocupa la última posición de clasificación al reducido, siguiente instancia del torneo. El arquero sampedrino es una piezas claves que tiene el Pincha ya que disputó los 27 partidos que su equipo jugó en la competencia y en 13 ocasiones finalizó con su arco en cero.

En lo que respecta al volante surgido de Huracán, participó en veinte partidos de los que fue titular en quince. En total, anotó dos goles. A fin de año, debe regresar al Globo, ya que vence su préstamo.

Budiño y Ramírez defienden la camiseta de Estudiantes de Caseros.

Por el lado de los hermanos Nouet, los dos se encuentran en equipos con historia en la categoría y en primera división. Matías, el mayor, comenzó el año en Deportivo Madryn y sumó minutos en seis partidos. A mitad de año, pasó a All Boys, conjunto en el que jugó ocho partidos y anotó un gol. El Albo se encuentra décimo en el grupo A, a tres puntos de Deportivo Maipú, el último en entrar al reducido.

Matías Nouet llegó a mitad de año a All Boys

Francisco, el menor de los Nouet, en la primera parte de la temporada jugó para Tristán Suárez disputando siete encuentros. En junio, fue transferido a Nueva Chicago, cuadro en el que ya jugó nueve partidos. El Torito de Mataderos, se posiciona decimosegundo en el grupo B, a diez puntos de Estudiantes de Cáseros.

Francisco Nouet se asienta en Nueva Chicago.

Este fin de semana, el Estudiantes de Budiño y Ramírez recibe a Talleres de Remedio de Escalada el sábado desde las 19.10, mientras que a las 21.15, Nueva Chicago visita a Deportivo Morón. Matías Nouet no tendrá actividad ya que el partido entre All Boys y San Martín de Tucumán fue postergado.

