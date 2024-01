“Quería hacer un reclamo. Soy de Río Tala, hace una semana que el Hospital no me quiere hacer unos análisis (Cabe destacar que era de urgencia). Voy a las 5 a hacer fila para sacar un TURNO cosa que no me lo dan y me tratan mal, tanto como en mesa de entrada y en ventanilla de laboratorio. Me quejo porque estoy embarazada y en ningún momento tuvieron simpatía con uno, solo malos tratos y al final no me hicieron nada de lo que tenia que hacer”, reclamó Lu Benítez que además de la distancia tuvo que llegar bien temprano para intentar la práctica de laboratorio.

Pese a la indicación de "urgente" y a que fue pedido el 15 de enero, la mujer embarazada volvió sin haber podido obtener su turno.