Fuerzas, Karen Batle: su familia comenzó una campaña para reunir fondos

“¡Hola! Familiares y amigos de Karen tomamos la decisión de hacer este llamado a la solidaridad porque la situación cada día es más compleja. Karen está con oxígeno, no controla esfínteres, necesita enfermera todas las noches (que se paga de manera particular). Nosotros hace 15 días que tuvimos que dejar de trabajar para poder cuidarla, estamos complicados con el oxígeno (que también se paga de manera particular) y los gastos que afrontamos con su medicación más todos los gastos que lleva su enfermedad. Hoy ya no podemos seguir solventando la situación por más que posea obra social, porque los trámites burocráticos no manejan los mismos tiempos nuestros. Sigamos con cadena de oración para la pronta mejoría de Karen, y pedimos por favor que colaboren con lo que puedan, todo es bienvenido.

Su CBU es 3220048329000703560015

KAREN LILIAN BATLE- Banco Industrial, Sucursal San Pedro

Todo gasto será expuesto para que la gente vea a donde va destinado el dinero. MUCHAS GRACIAS”