El jueves último, en horas de la noche, personal de la Estación Policial San Pedro, a raíz de la labor desarrollada previamente, logró la individualización de la autoría de un hecho caratulado robo agravado, perpetrado por dos masculinos.

En el operativo fue aprehendido un joven de 18 años, quien casualmente se hallaba demorado por una falta contravencional. El mismo, momentos antes junto a un cómplice, utilizando una arma blanca, asaltaron a mujer de 42 años, junto a su hija de 18, en la vía pública.

Los malvivientes las interceptaron en la esquina de Balcarce y Benefactoras Sampedrinas, a quienes les sustrajeron un teléfono celular Samsung, modelo A35 de color gris.

Este delincuente finalmente quedó a disposición de la Fiscalía actuante.

Al día siguiente, el personal Grupo Táctico Operativo (GTO), que había proseguido con las tareas investigativas, pudo establecer la responsabilidad del segundo delincuente de hecho.

Esto derivó en la solicitud de la orden de allanamiento, otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolas.

El mismo GTO se ocupó de darle cumplimiento, conjuntamente con la titular de la comisaría. Los uniformados se dirigieron hasta un domicilio de la calle Alvear al 2000, donde pudieron dar y detener a un reconocido delincuente de 36 años de edad.

Durante la requisa en la finca, se pudieron secuestrar elementos de importancia para la causa, como así también sustancia símil marihuana, que arrojó un peso total 35 gramos.

Tanto la Fiscalía como el juez de Garantías de San Nicolas, dispusieron que el sujeto permanezca alojado en la comisaría a disposición de la Justicia.