Fueron a casarse y se encontraron con el Registro Civil cerrado por coronavirus: “Nunca nos avisaron”

El jueves 11 de marzo las oficinas del Registro de las Personas en San Pedro cerraron luego de que la delegada local, Marcela Mozzi, fuera informada como caso positivo de coronavirus COVID-19. Ello obligó a aislar al personal y en la puerta dejaron un cartel que indica que al menos hasta el lunes 22 no abrirán.

Publicidad

La situación no habría sido informada debidamente puesto que este viernes hubo gente que se llevó una sorpresa en esa dependencia provincial cuando llegaron nada menos que a contraer matrimonio y no fueron notificados sobre la situación.

“Una vergüenza, se suponía que me casaba hoy y el Registro se encuentra cerrado, pero nunca me avisaron ni me mandaron un mensaje notificándome. Es una vergüenza, la verdad. Todo el preparamiento de gusto”, se quejó una joven que contraería matrimonio este viernes.

“Te piden millones de papelerones, números de teléfono, e-mail y todos los datos y no te mandan aunque sea un mensaje”, reclamó.

“Sigue cerrado hasta el lunes, supuestamente, por lo que decía el papel: desde el 15 al 19”, señaló la joven, que este viernes llegó a las oficinas del Registro de las Personas con su pareja, los testigos y familiares y se encontraron con esa situación.

“Fuimos todos preparados con los testigos y familia, que esperaría afuera, y nos encontramos con el Registro cerrado y un papel en la puerta. Una vergüenza, porque nos piden hasta los números de los testigos para nada”, dijo.

“Nos preparamos de gusto y yo no salgo mucho, ya que estoy en mis últimos días de embarazo, y cuando llego me encuentro con esto. Es lamentable la atención que brindan”, se quejó.

“El lunes veré si puedo dirigirme hasta el Registro, a ver qué respuesta me dan, ya que el martes yo debo internarme por mi cesárea, así que no sé que solución me darán”, agregó con la incertidumbre de no saber cuándo podrá cumplir con el casamiento planificado.