Fueron a allanar por amenazas y desbarataron un "kiosquito" de drogas
Ocurrió en Ruffa al 1200, donde la policía llegó por una causa de lesiones leves y amenazas agravadas. En el lugar se secuestraron 20 gramos de cocaína, 79 de marihuana, y una balanza. También hallaron tres telefonos celulares.
La policía desbarató un “kiosquito” de drogas ubicado en Ruffa al 1200 tras un allanamiento relacionado con una causa por amenazas y lesiones leves.
El operativo tuvo lugar este lunes por la tarde. Con la orden emanada por el Juzgado de Garantías, efectivos de la Comisaría llegaron al domicilio.
Allí se encontraron con elementos de prueba que permiten sostener la sospecha sobre actividad relacioanda con la comercialización de estupefacientes.
Aunque no hallaron el arma que buscaban, encontraron 20,3 gramos de cocaína y 79,2 gramos de marihuana. Además, secuestraron tres celulares y una balanza de precisión para bajo pesaje.
En la vivienda reside una mujer de 27 años que fue acusada del delito de tenencia de drogas con fines de comercialización. Trasladada a la dependencia policial, quedó a disposición de Fiscalía.
