La policía desbarató un “kiosquito” de drogas ubicado en Ruffa al 1200 tras un allanamiento relacionado con una causa por amenazas y lesiones leves.

Ads

El operativo tuvo lugar este lunes por la tarde. Con la orden emanada por el Juzgado de Garantías, efectivos de la Comisaría llegaron al domicilio.

Secuestraron 20 de gramos de cocaína y 79 de marihuana.

Allí se encontraron con elementos de prueba que permiten sostener la sospecha sobre actividad relacioanda con la comercialización de estupefacientes.

Ads

Aunque no hallaron el arma que buscaban, encontraron 20,3 gramos de cocaína y 79,2 gramos de marihuana. Además, secuestraron tres celulares y una balanza de precisión para bajo pesaje.

En la vivienda reside una mujer de 27 años que fue acusada del delito de tenencia de drogas con fines de comercialización. Trasladada a la dependencia policial, quedó a disposición de Fiscalía.

Ads

Puede interesarte