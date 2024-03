Una vecina envió un mensaje y dijo: "En Río Tala no tenemos médicos de guardia. Anoche me fui a hacer atender en la salita a la tardecita cuando llegue de trabajar y la enfermera que estaba me dijo que no había médico y que no sabía hasta cuando y que tampoco había ningún medicamento. Yo fui por un desgarro que me pasó en mi trabajo y es una vergüenza cómo atienden en Río Tala. El delegado no hace nada".