#0298 reportó: “Me pasó algo sumamente preocupante en la madrugada de hoy. Tipo 3.30 salgo de la guardia de la clínica Coopser con una receta de medicación. Acudí a la farmacia de turno que figuraba en la cartelera, ubicada en 11 de Septiembre al 1585 de Liliana Martinez y estaba cerrada. Me dirijo a la otra de turno, farmacia López y después de esperar aproximadamente 10 minutos me atienden, pero no tenían, supuestamente, ninguna de las medicaciones indicadas por el profesional. Tuve que comprarlos hoy cuando abrieron las otras farmacias. Un desastre. Tuve que esperar casi 6 horas para empezar con el tratamiento. No sé para qué toman la responsabilidad de estar de turno si cierran la farmacia para dormir”.