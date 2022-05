Fue a la Comisaría, esperó seis horas y nunca le tomaron la denuncia

Una preocupante secuencia de robos tiene a mal traer a los vecinos que viven en el centro de la ciudad. Durante el fin de semana se originaron varios ilícitos pero en uno de ellos el damnificado se encontró con una situación que lo obligó a expresar su fastidio más allá de la impotencia por el ilícito sufrido.

Fernando Bennazar, reconocido comerciante y deportista de la ciudad, exdirector de Deportes y exconcejal suplente, fue quien debió atravesar una incómoda situación cuando se dirigió a la Comisaría a denunciar un robo que había sufrido.

“La verdad que tengo una bronca bárbara”, dijo el vecino en el aire de El Reporte de la Tarde.

“A mí me habían robado la rueda de la camioneta que estaba estacionada sobre la calle Rivadavia, frente a la cancha de básquet del club Mitre”, contó.

“Me voy a la Comisaría para hacer la denuncia, me atiende una señorita que me dice que debía esperar, entonces me siento hasta que me toque a mí”, relató Bennazar.

“Vi que ya habían pasado unos cuantos minutos, entonces le preguntó a la señora si ya me tocaba pero me responde que estaban con otros temas”.

“El tema es que habían pasado seis horas y yo veía que no había gente, y estábamos los mismos que éramos a la mañana. Volví a preguntarle, no tuve una buena respuesta así que me fui a la fiscalía, allí me revisó el fiscal Manso y me tomaron la denuncia como corresponde”, manifestó el vecino quien solo pretendía denunciar lo que le había sucedido a la madrugada.