El hecho ocurrió el sábado por la madrugada. Delincuentes ingresaron al patio de una vivienda, ubicada en calle Independencia para robarse una bicicleta.

“Yo me encontraba cuidando la casa de mis suegros que se fueron de paseo el fin de semana. Me acosté a mirar tele y aproximadamente a las 4 de la madrugada me levanté a mirar porque ladraban mucho los perros, prendí las luces y no se veía nada extraño. Al otro día al levantarme me percaté que me habían robado la bicicleta de al lado de la parrilla”, relató la víctima del robo a La Opinión.

El rodado es marca Firebird y tras el hecho, los dueños, que ahora buscan datos para poder recuperarla, radicaron la denuncia en Comisaría.

“La casa tiene tapial y portón así que saco la conclusión de que han saltado por ahí arriba y que no sería una sola persona porque alguien tenía que agarrar la bicicleta del otro lado del tapial”, concluyeron.

Por otra parte, la familia se comunicó con La Opinión y existen contradicciones en las versiones del hecho delictivo.

