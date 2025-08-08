Fue a comprar a un autoservicio y le robaron la bicicleta
El robo ocurrió este jueves por la tarde afuera de un comercio ubicado en Lucio Mansilla y Miguel Porta. La víctima dejó el vehículo estacionado en la vía pública durante unos minutos. Ahora pide difusión en redes sociales para recuperarla.
Una mujer fue víctima de un hecho delictivo este jueves por la tarde, alrededor de las 18.00, cuando fue a comprar al autoservicio El Pino, ubicado en Lucio Mansilla y Miguel Porta.
La mujer dejó el rodado en la vía pública e ingresó al comercio. Al salir, algunos minutos después, descubrió que delincuentes se la habían llevado.
“Mi tía dejo la bici afuera del negocio porque entraba y salía, y al salir se la llevaron, no estaba más como suele pasar acá en San Pedro, se roban todo”, contó la sobrina de la víctima a La Opinión.
Tras el robo, la mujer compartió fotos del vehículo en las redes sociales para buscar datos y lograr recuperarlo. La bici rodada es de color blanca y fucsia y tiene un asiento para niños.
“Hacer la denuncia hoy acá en San Pedro es de gusto porque recuperar no la van a recuperar. Nos queda buscarla por nuestra cuenta”, finalizaron.
