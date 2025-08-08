Una mujer fue víctima de un hecho delictivo este jueves por la tarde, alrededor de las 18.00, cuando fue a comprar al autoservicio El Pino, ubicado en Lucio Mansilla y Miguel Porta.

La mujer dejó el rodado en la vía pública e ingresó al comercio. Al salir, algunos minutos después, descubrió que delincuentes se la habían llevado.

“Mi tía dejo la bici afuera del negocio porque entraba y salía, y al salir se la llevaron, no estaba más como suele pasar acá en San Pedro, se roban todo”, contó la sobrina de la víctima a La Opinión.

Tras el robo, la mujer compartió fotos del vehículo en las redes sociales para buscar datos y lograr recuperarlo. La bici rodada es de color blanca y fucsia y tiene un asiento para niños.

“Hacer la denuncia hoy acá en San Pedro es de gusto porque recuperar no la van a recuperar. Nos queda buscarla por nuestra cuenta”, finalizaron.

