Franco Boaglio, tras la clasificación de Paraná en el Torneo de Clubes 2020: "Acá siempre es obligación pelear lo que se juega"

Franco Boaglio quiere volver a ser Franco Boaglio luego algunas lesiones que le quitaron continuidad y le impidieron ser protagonista en el plantel de Mitre que compitió en el Torneo Regional Federal Amateur 2019. Por ello, se preparó para el Torneo de Clubes con mucho compromiso y su trabajo le está dando frutos a él y a su Paraná al que el sábado le dio la clasificación a octavos de final porque marcó tres goles en la victoria 3 a 1 ante Ferroviarios en Zárate en la cuarta fecha de la zona C.

En ese contexto, el delantero, que lleva seis tantos en cuatro partidos (sólo no marcó en la parda 2 a 2 con Banfield) dialogó con La Opinión y, entre otras cuestiones, dejó en claro que con la camiseta del Albirrojo siempre se debe "pelear lo que se juega" aunque deben ir "paso a paso" porque "falta muchísimo".

-¿Que análisis haces de la victoria en Zárate?

-Creo que fue un partido duro en una cancha muy difícil. Pero corriendo todos parejos y poniéndonos en ventaja antes que termine el primer tiempo después pudimos manejar la pelota

-¿Cuál fue la clave para ganar?

-La clave fue mantener la presión y la intensidad durante la mayor parte del partido y golpear en los momentos justos.

-¿Cómo te sentís jugando de centrodelantero y que te pide el entrenador?

-No es mi posición natural. Ya lo he hecho en otros equipos. Pero trato de adaptarme lo mejor posible a lo q me pide el Pola (N. de R.: el entrenador Pablo Guereta) a medida que van pasando los partidos me voy acomodando

-¿Cuánto importante es haber logrado tan temprano la clasificación?

-Es importante porque nos da tranquilidad. Pero no hay que relajarse porque hay que tratar de terminar lo más arriba posible.

-¿Un buen torneo para Paraná es salir campeón?

-En Paraná siempre es obligación pelear lo que se juega. Si se puede coronar con el torneo obviamente es lo ideal. Pero vamos paso a paso, falta muchísimo.