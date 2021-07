Franco Amigo jugará la final de la Liga Argentina: “Conseguir al ascenso sería un premio al sacrificio”

Pocas horas después de sufrir por demás en Viedma para superar con Villa Mitre de Bahía Blanca a Quilmes de Mar del Plata, ser campeón de la conferencia sur de la Liga Argentina (LA) y avanzar a la definición frente a Unión de Santa Fe, a Franco Amigo todavía se lo nota cansado. Sin embargo, detrás de esa voz apagada de tanto festejo la noche previa hay felicidad y satisfacción por lo conseguido: “Todo este cansancio cuando los resultados valen uno no lo sufre sino que lo celebra, lo asimila y disfruta el momento”.

Para el sampedrino, lograr el título y ascenso a la Liga Nacional (LNB) sería un “broche de oro” a su fantástica carrera, reconoció en el Reporte del Deporte: “El año que ascendimos con Villa Mitre del Torneo Federal a la Liga Argentina dije que era un broche de oro en mi carrera, pero creería que ese sería el broche de plata si conseguimos el ascenso ahora porque sería una locura para el club, histórico porque Villa Mitre nunca jugó ahí. En lo personal conseguir al ascenso sería un poco que el básquet me devuelva algo de lo que yo le di en su momento y un premio al sacrificio que puse a esta carrera que fui haciendo durante estos años”.

Amigo festeja con José Gutiérrez el triunfo ante Quilmes. Foto: Prensa Liga Argentina.

La llave entre el Tricolor y el Tatengue comenzará el 1 de agosto y será al mejor de cinco partidos (para obtener el título hay que ganar tres). Todos los juegos se desarrollarán en Capital Federal, los tres primeros en el estadio de Obras Sanitarias y los últimos dos, en caso de ser necesarios, en el Héctor Etchart de Ferro.

Los santafesinos son favoritos para ganar la LA: “Por una cuestión de jugadores, de presupuestos, de nombres, de club, de jerarquía, ellos son candidatos. Nosotros somos el equipo que nadie elegiría con el cual cruzarse. Somos un equipo corto y no somos muy conocidos, somos un club grande de la zona sur de Bahía Blanca pero es un club de futbol entonces no es muy conocido en la parte del básquet. La presión la tienen ellos. En esta instancia muchas veces tener mejor plantel no te hace mejor equipo, así que ahí nos ternemos que apoyar nosotros para ver si podemos conseguir algún partido y meterles más presión a ellos”.

En el tercer y último duelo de la serie ante Quilmes Amigo jugó los 40 minutos y aportó 20 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Su equipo logró una gran diferencia en el primer tiempo (48-28) que su rival limó en el complemento y casi se les escapó la clasificación. “El primer tiempo creo que es lo mejor que hemos hecho en el año. Sabíamos que iban a reaccionar y nosotros cometimos el error de entrar en el juego de ellos. Quedando dos minutos íbamos perdiendo por 1 pero parecía que íbamos perdiendo por 15. Lo pudimos sacar adelante y lo cerramos bien, algo que había sido uno de los problemas los otros dos partidos de esta última llave”, analizó el alero.

El basquetbolista de 31 años es el cuarto jugador del certamen con más minutos en cancha en promedio y, con respecto al certamen anterior que no terminó por la pandemia de coronavirus, su influencia en ofensiva es mucho mayor: Este año el rol mío en el equipo es otro. Si bien me gusta contribuir en cualquier rubro, este año se me dio más la parte anotadora y lo más lindo para un jugador es anotar puntos. Si bien no es una prioridad en mi característica de juego este año me tocó, me sentí cómodo, con confianza, el equipo me buscó un poco más así que bienvenido sea. Mientras sirva para ganar, si me toca hacer puntos haré puntos y sino defenderé, agarraré rebotes o alentaré del banco”.

“Una de mis fortalezas en el juego te diría que es la parte física, no soy ni muy talentoso ni muy lírico pero puedo jugar mucho tiempo a buena intensidad y en varios partidos consecutivos. Ya no soy un pibe de 20 años y puedo rendir de la mejor manera, dando minutos en calidad y no tener que andar limitando mi rendimiento para llegar bien a final del partido. Es un privilegio para mí y sé que mis compañeros que están en igual de condiciones que yo no toleran tantos minutos y ni partidos consecutivos como lo hago yo”, agregó.

Franco divide sus tiempos entre el básquet profesional y su desempeño como kinesiólogo en un reconocido centro de atención bahiense. Casi todos sus compañeros también trabajan y, para él, eso les genera “espíritu competitivo”. En su caso, la doble actividad incluso perjudica a su economía: “En mi caso no es tan redituable haber estado dos semanas afuera de Bahía Blanca sin trabajar, entonces no nos da lo mismo ganar que perder. Es un esfuerzo, seguramente dentro de diez años voy a mirar para atrás y voy a decir que estaba loco pero hoy lo disfruto, disfruto mis dos trabajos”.

Además, dejó en claro: “Prefiero estar trabajado que no trabajando, entonces tengo la suerte de tener una actividad laboral donde no tengo relación de dependencia y puedo manejar un poco mis tiempos. No deja de ser una falta de responsabilidad con los pacientes. Casi siempre lo entienden y nos apoyan en eso, así que en mi caso lo disfruto un montón aunque no deja de ser desgastante”.

Aunque Villa Mitre no es favorito ante Unión, nadie le quita al deportista de San Pedro la ilusión de sumar una estrella a su valiosa carrera que comenzó en Independencia y Náutico y siguió en la capital del básquet cuna de grandes figuras como Emanuel Ginóbili. También, la ilusión de volver a jugar en la elite, donde ya lo hizo con Bahía Basket: “El broche de oro ahora es ascender a la LNB, pero pasaría a ser el plata si puedo jugar los últimos años de mi carrera profesional en la LNB. Lo veo complicado por una cuestión en la parte laboral. Evaluaré lo que mejor me haga al alma y prefiero estar económicamente peor pero no tener que reprocharme no haberla jugado en su momento dentro de 10 o 15 años”.