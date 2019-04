Francisco Ramis vistió la camiseta de Mitre en un partido oficial por primera vez desde su lesión

La primera de Mitre recuperó definitivamente a un jugador muy importante en su esquema como Francisco Ramis quien el sábado, recuperado de la grave lesión que sufrió el 22 de septiembre de 2018 en el Estadio Municipal, tuvo minutos en el empate 0 a 0 como visitante con La Esperanza por la primera fecha del Apertura para primera A de la Liga Sampedrina (LDS).

En un cotejo en el que no pasó nada, lo más relevante fue que el joven se volvió a poner la camiseta roja en un partido oficial después de 196 días. El entrenador Agustín Díaz lo puso como titular de volante por derecha con la número 8 y lo reemplazó en el segundo tiempo por Franco Gorbarán. "Me sentí bien, me está costando llegar a los ultimos veinte minutos del partido, Creo que estoy donde pensaba, ni mejor ni peor", admitió a La Opinión.

Ramis sufrió un golpe en el encuentro que se club igualó 1 a 1 con Defensores Unidos por la sexta fecha del Clausura 2018, siguió jugando y horas después comenzó a transitar sus horas más difíciles porque se constató que sufrió una perforación en su hígado que obligó a que lo intervengan quirúgicamente de urgencia en la Clínica San Pedro. Posteriormente fue trasladado al Sanatorio Finochietto donde permaneció internado poco más de dos semanas hasta que el 11 de octubre regresó a su casa.

El joven, su familia, amigos y el club no la pasaron bien. El mundo del fútbol local se unió para pedir por su salud con el hashtag #FuerzaFran que se viralizó en las redes sociales y se fue apagando a medida que fue mejorando. De a poco, Francisco retomó su vida normal y hasta se dio el lujo de ir a alentar a sus compañeros en cada partido aunque no pudo disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2019, el más importante en el que compitió Mitre en los últimos años.