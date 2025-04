Se instalarán 6 dispositivos de forma estratégica en distintos puntos de la ciudad, con el fin de leer las patentes y medir la velocidad, entre otras infraciones, para cobrar las multas correspondientes.

Ya se instalaron tres que pronto estarán en funcionamiento y este anuncio generó mucha repercusión en la comunidad sampedrina, desatando debate en redes.

En Sin Galera, el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, adelantó el sábado que labrarán infracciones sobre uso de celular, paso en rojo en semáforos, violación de senda peatonal y falta de uso de cinturón de seguridad, entre otros.

"Instalen cámaras dónde hay baches grandes, así le pagan el arreglo del auto al vecino que lo rompe transitando por las calles", dijo Carlos.

"Se van hacer la plata, todos manejan como el ort* y ni giro ponen, tenés que andar adivinando. Y ni hablar de las luces y frenar en las esquinas, puff no existen", comentó Shey y Tatin le respondió: "Para eso sí, ponen cámaras para sacarte plata nomás".



Franco sumó: "Está muy bien lo de las cámaras para fotomultas, seguro que ahí no se les distorsiona la imagen para cobrar, pero para agarrar a los que roban en las calles, nunca los llegan a distinguir las cámaras que hay en la ciudad".



"Imagino que pondrán todas las cartelería correspondiente, sin contar tapar baches, señales de calles, etc", escribió Germán, a lo que Pablo le contesta: "En las calles no se puede andar, pero para las fotomultas tienen dinero. Se dan cuenta que este gobierno es lo peor de la historia".



Gustavo cuestionó: "Alguien se preguntó cuanto le va salir al municipio esas cámaras, con un inspector por semáforo se ahorraría mucha plata, pero cierto que no es por seguridad, es solo recaudatorio".

"Para poner cámaras en los semáforos es obligatorio poner un temporizador en el", comentó Martín.

Entre las quejas sobre la velocidad y pasar el semáforo en rojo, también pidieron que las multas también apliquen a los ciclistas: "¿Estarán incluidas las bicicletas qué pasan en rojo? Porque hay mucha gente que se cree impune porque anda en bici", dijo Rocío.

Miguel coincidió: "Tanto las bicicletas como los peatones, que cruzan cuando no deben", y Jorge aportó: "Que sean multas para las bicicletas también. En Córdoba ya está en funcionamiento".



Así como hubo quejas por el estado intransitable de algunas calles, también hubo reclamos sobre las cloacas cuando Óscar dijo: "Por qué no compran un camión para destapar las cloacas, que son un desastre".



Los comentarios fueron muchos, pocos a favor, muchos reclamando. "De qué se quejan, está perfecto porque ya es un desastre. Nadie respeta la velocidad y los semáforos, así que a joderse los irrespetuosos", escribió Mar y Zulma sumó: "Eso es Bueno".