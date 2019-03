Fondo deportivo: Paraná recibió un subsidio para las obras en su gimnasio cubierto

La Comisión Evaluadora del Fondo Municipal de Promoción del Deporte subsidió a Paraná con 38 mil pesos para afrontar parte de los gastos que le llevó la remodelación de su gimnasio Eduardo Romairone del que quitó la cancha de fútbol 5 y lo reconvirtió en un polideportivo.

"Presentaron un expediente muy completo, excelente como presentaron todo. Tuvimos una reunión con las autoridades del club y la subcomisión de básquet que está trabajando en el gimnasio y nos comentaron todo lo que estaban haciendo sobre básquet y los demás deportes. Por ello resolvimos entregarles el subsidio que es para parte de la construcción que están haciendo en el gimnasio", explicó Iván Paz, conceja de Cambiemos y uno de los integrantes de la caja deportiva desde 2017.

Como primer paso, se removió el piso sintético colocado en el 2000 y pulió la superficie para quitar las rasgaduras que quedaron. Además, se acondicionaron paredes, construyeron baños, instalaron los tableros electróncos y de blindex junto a los aros que estaban en el salón donde funcionó el rectángulo de juego de básquet cuando fue sacado de su lugar de origen. Por último, se colocó una red para que la pelota no se vaya al gimnasio de pesas que quedó en el extremo que da a calle Novillo, pintaron las líneas de la cancha y acondicionaron los alrededores.

Para la Comisión Directiva que a mediados de 2018 presidía Jorge Schallibaum (fue reemplazado semanas atrás por Gustavo Fortunato) la decisión no fue sencilla, sobre todo porque el alquiler de la cancha de fútbol 5 significó un ingreso ecónomico para nada despreciable en los últimos 18 años. Sin embargo, tras evaluar los pro y contras de recibir continuamente no socios sin el respaldo de un seguro y el riesgo de alguna lesión, se determinó no continuar con la actividad y generar el dinero por otra vía.

El gimnasio Eduardo Romairone se construyó para el Provincial de básquet de primera de 1974 en el que Bahía Blanca se consagró campeón con jugadores como Jorge Cortondo, Adrián Monachesi, Alberto Cabrera y José De Lizaso, mejores exponentes de la época e integrantes de la Selección Argentina. El mismo, será reinagurado el sábado 30 con diversas actividades que iniciarán a las 16.00. Habrá partidos amistosos de categorías infantiles y mujeres mientras que a las 18.00 tendrá lugar el acto protocolar.