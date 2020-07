Fondo deportivo: El balance del primer semestre del 2020 marcado por la inactividad producto de la pandemia

En un año muy, por demás, anormal para el deporte de San Pedro y Argentina porque la pandemia de coronavirus produjo que todo lo relacionado a él esté en stand by: no hay entrenamiento, mucho menos torneos y tanto los clubes como asociaciones o federaciones no pueden funcionar ni programar actividades. También, las reuniones de comisión directiva son en su mayoría de manera virtual y el contexto hace que atletas, entrenadores y dirigentes se mantengan inactivos.

Para la Comisión Evaluadora del Fondo Municipal de Promoción del Deporte conformada por los concejales Iván Paz, Elisa Ferraro y Juan Cruz González junto al Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete; y los secretarios de Coordinación y Economía, Ramón Salazar y Fabián Rodríguez respectivamente; el contexto no es diferente y en el primer semestre, desde abril, debieron limitar las reuniones en la sala del Concejo Deliberante donde actualmente se trabaja en una iniciativa para colaborar con las instituciones a que regulen su situación ante la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia de Buenos Aires.

En lo que va del 2020, entre enero y junio, se afectaron 320.854 pesos de la caja en los primeros 90 días, es decir, mientras hubo actividad deportiva. "Al no haber competencias y nada de entrenamiento en clubes, no se destinaron fondos a eso", explicó Paz quien es el único que está en la Comisión Evaluadora desde que está vigente en 2017. Del total, $264.854 fueron para comprar, en dos órdenes, materiales para el programa Animate Vos Vales con el que el Gobierno lleva el deporte a barrios y localidades del partido de San Pedro. Además, se aprobaron siete becas por única vez por ocho mil pesos cada una a Ciro Olivieri (esgrima), Carlos Elgoyhen, Francisco Franco y Laureano Hereñú (natación); Valentín Ramírez (fútbol), Guillermina Brito y Aylén Torres (patín artístico).

El Presupuesto 2020 que elaboró la Municipalidad de San Pedro estima que el Fondo Municipal de Promoción del Deporte cuenta con 8.233.929,04 pesos provenientes del 2% de la recaudación por tasas, derechos y cánones. Del total, el 40% es para la promoción de prácticas deportivas “en predios municipales y/o sectores barriales” para la “inclusión social y contención”; otro 40% para fortalecer las instituciones deportivas; y el 20% restante para las becas por única vez las cuáles sólo se entregarán a deportistas individuales que no tengan una beca a nivel provincial y nacional. Por ejemplo, quienes están en el programa del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), no podrán recibir dinero del fondo.

Teniendo en cuenta que por la pandemia no hay eventos deportivos, La Opinión consultó al secretario de Gobierno, Silvio Corti, quien está a cargo de la cartera de Economía por la licencia de Fabián Rodríguez; si el dinero afectado se utiliza para afrontar la crisis sanitaria y explicó que no: "Si no están siendo utilizados específicamente para lo que la ordenanza que creo ese fondo lo prevé, para otra cosa no los estamos utilizando. No estamos afectando recursos que deberían ser destinados a deporte para otra cosa".