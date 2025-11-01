El móvil de Sin Galera visitó el barrio Fonavi I ante la escasez de agua que los vecinos vienen denunciando.

La situación afecta a los residentes, con algunos hogares completamente sin agua y otros describen que la presión es extremadamente baja, obligando a algunos a bañarse en las madrugadas.

El problema es muy complejo en las viviendas cercanas al tanque de agua principal del conglomerado, donde el líquido no logra ascender para luego distribuir en los hogares.

“Hace 42 años de vivo en el barrio y es la primera vez que tenemos problemas”, contó una mujer, que a su vez acotó que para bañarse deben esperar hasta la 1.

Si bien el personal de Servicios Sanitarios ha estado investigando el problema -y colaborando-, descubriendo tuberías que supuestamente están obstruidas por las raíces de los árboles, la responsabilidad de las reparaciones recae en última instancia en el consorcio del Fonavi I.

Los vecinos afirman que pagan las tasas municipales, además de las expensas mensuales por servicios como electricidad, iluminación y limpieza de áreas comunes.

Los datos oficiales indican que, de 168 vecinos, solo tres pagan la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza; y algo similar ocurre con la Tasa de Servicios Sanitarios.

La Municipalidad señaló que una solución permanente requiere la fabricación de una nueva pieza de tubería para reemplazar la sección dañada. Más allá del problema inmediato del agua, el móvil de Sin Galera subrayó la existencia del consorcio, del que algunos propietarios reclaman un mayor accionar para garantizar el mantenimiento del complejo y prevenir un mayor deterioro de los espacios compartidos.

