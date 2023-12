El sábado por la mañana, vecinos del barrio emprendieron la tarea de excavar para intentar dar con la conexión de los caños de agua potable que alimenta con bombas el llenado del tanque de ese complejo habitacional construido por el Fondo Nacional de la Vivienda en la década del 80.

Pensado como una urbanización a pagar en plazos, con su propio consorcio, tanque común de agua potable y mantenimiento de espacios compartidos, las sucesivas comisiones se fueron desgastando y el respeto por el reglamento se fue dejando de lado.

“Estamos así desde hace más de 20 días, más; como un mes”, dijo Ana, la vecina que envió un video de su propia canilla de la que no sale una gota de agua. A esas imágenes sumó la tarea que habían emprendido cerca del tanque cuyas cañerías están abandonadas a su suerte.

“Nos dijeron que plano no hay”, refirió respecto al momento en que se presentaron en la Municipalidad para observar de qué manera está hecha la obra. “El intendente nos dijo que es un barrio privado”, señaló en relación a la consulta que realizaron y que en realidad apunta a que no es de mantenimiento municipal ese tanque aunque no está claro por qué pagarían entonces la tasa de Servicios Sanitarios que es la contraprestación por el suministro de servicio de cloacas y provisión de agua potable.

La situación quedó planteada en el programa Sin Galera y ahora resta saber qué vínculo tiene esa extracción con la red que depende del tanque copa que quedó a medio reparar porque poco antes de las elecciones la empresa adjudicataria abandonó las tareas y hasta hoy no ha regresado.