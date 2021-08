Florencia Sánchez reafirmó sus diferencias con Salazar y aseguró que su pase al Frente de Todos es “por conveniencia”

Tras la sesión en el Concejo Deliberante en la que el partido Fe se unió oficialmente al bloque Frente de Todos, la concejala Florencia Sánchez, que renunció al cargo de vicepresidenta por diferencias con esa integración política, dialogó con Radio Cuarentena respecto de cómo continuará la tarea en el grupo de ediles que conduce, o al menos preside, Martín Baraybar.

Publicidad

Sánchez recordó que hace unos meses plantearon desde su agrupación junto a otros sectores la conformación de una lista que oficie de alternativa a la de Salazar y volvió a lamentar la decisión de la Junta Electoral de rechazar las nóminas que no responden al intendente.

La decisión fue política y así lo confirmó el propio intendente Cecilio Salazar. Sin embargo, en la documentación el argumento fue “insuficiencia de avales”.

Todo ello forma parte de las diferencias que surgieron dentro del propio bloque Frente de Todos al que ahora se sumaron desde el partido Fe Mónica Otero, Silvina Ibern, Juan Garavaglia y Eliseo Almada, suplente de Iván Paz.

“Explicaciones tienen que dar quienes fueron electos por la boleta de Mauricio Macri”, disparó Sánchez

En relación a su posición hacia el futuro, aseguró: “Yo voy a estar siempre en el mismo lugar y voy a manifestar mis diferencias con la gestión del intendente Salazar”.

“No me gustó que no nos dejen participar, pero nunca voy a abrazar la derecha porque en el mío no me dejan participar. Voy a tratar de plantear mis ideas y convicciones y fundamentar a futuro porque tiene que estar la posibilidad de que haya otras alternativas dentro del mismo espacio y que la gente elija que tipo de ciudad quiere”, destacó.

“No me parece honesto que el intendente haya cambiado de partido.No es por convicción ideológica sino por conveniencia política”, acusó Sánchez.

Electa como concejala en las elecciones de 2015 por el Frente para la Victoria y reelecta en 2019 por el Frente de Todos, Sánchez aseguró que esa pertenencia no implica que tenga que votar todas las iniciativas del oficialismo sin apuntar y marcar las diferencias cuando surjan cuestiones que no comparte con el actual intendente.

Sostuvo que mantendrá su posición crítica como lo hizo durante el análisis de la Rendición de Cuentas este año y volvió a expresar sus consideraciones respecto de la “mala administración municipal”.

“Si no hubiese sido por la inyección de dinero que se dio a través de adelantos, de aportes, de préstamos no sé qué hubiésemos hecho, porque no nos olvidemos que tenemos que devolver dinero que nos prestó la Provincia. Había déficit en el Municipio, y no es por la pandemia si no por un mal manejo que no pudo corregir el intendente”, analizó la edila.

Sánchez destacó que el presupuesto municipal depende de la coparticipación provincial, “cuando podría realmente manejarse el dinero teniendo en cuenta cómo entra y cómo sale” y recordó que esta situación “no permite pensar obras propias con recursos municipales”.

Tras la polémica en la sesión con la presidenta del HCD, Mónica Otero, Florencia Sánchez sostuvo que mantiene su respeto hacia la concejala del partido Fe, aunque, aseguró, no sintió lo mismo por parte de ella durante el debate en el recinto cuando hizo referencia a su abuelo, el exconcejal José Kasta.

“Yo escuché que había una burla del otro lado. Jamás le falte el respeto a nadie, siempre escucho y después respondo”, señaló.

“No hay poder ni dinero que doblegue lo que pienso. Yo no tengo que dar explicaciones porque siempre defendí el Frente de Todos y con conciencia crítica que lo aprendí de mi abuelo”, dijo y agregó: “Siempre tuve conciencia crítica de nuestros dirigentes. No hay que decir siempre que sí cuando no estás de acuerdo. Nosotros intentamos hacer eso plantando una alternativa”.