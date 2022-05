Florencia Sánchez: “No hay que rendirse cuando uno tiene sus convicciones”

La Opinión adelantó este martes que el Concejo Deliberante autorizó la conformación de un bloque unipersonal a la concejala Florencia Sánchez, quien no había sido incluida en el Frente de Todos, alianza electoral por la que llegó a la banca en 2019, en diciembre pasado, cuando se constituyó la nueva conformación del cuerpo.

En diálogo con Radio Cuarentena, la edila destacó que ahora tiene “el reconocimiento como bloque, Frente de Todos Convicción y Coherencia” y que además le asignaron una oficina a la izquierda del pasillo, de manera tal que dejará de atender a la gente en el patio.

Los presidentes de los tres bloques existentes en el HCD y la titular del cuerpo, Mónica Otero, aprobaron en el seno de la comisión de Labor Legislativa hacer una excepción al reglamento “con el sólo propósito de que” Sánchez “desempeñe su tarea legislativa en un marco de comodidad”.

“Esto es dejar como mensaje que no hay que rendirse cuando uno tiene convicciones”, dijo la concejala Florencia Sánchez en Radio Cuarentena este martes. La edila fue electa en 2019, cuando encabezó la lista para el HCD que acompañaba la candidatura a intendenta de Ester Noat por el Frente de Todos, derrotada por Cecilio Salazar, reelecto en esa oportunidad con boleta de Juntos por el Cambio.

“Esto no es para estar en contra de nadie sino para defender lo que siempre pensé y cuando les pedí a los vecinos que nos votaran en 2019, sigo sosteniendo lo mismo, cuando no pueda sostenerlo me iré a mi casa”, señaló la concejala que pertenece a la agrupación Juan Ismael Giménez, una de las relevantes del peronismo local que no acompañó la incorporación de Salazar al Frente de Todos y que no forma parte de la conducción actual del PJ.

“Por un lado estoy contenta porque la gente me seguía esperando en el pasillo y ahora tengo oficina”, dijo Sánchez. “Fueron seis meses feos”, reconoció y agregó: “El Concejo Deliberante debe ser pluralidad de ideas y representación”.

“Con el espacio que nosotros representamos, somos compañeros que no acordamos con ese pase de Salazar porque tenemos nuestro fundamenteo, creemos que se puede trabajar con convicción y con coherencia”, dijo respecto de quienes forman parte del grupo “no alineado”, entre lo que se cuentan el Partido Comunista, el PTP, Militancia para la Victoria, entre otras organizaciones.

“Creemos que hay otra forma de realizar política públicas para la ciudad, que se puede trabajar distinto. Y si hay políticas nacionales que no están correctas, hay que plantear lo que hay que mejorar, la autocrítica nos hace partir de caulquier situación”, señaló Florencia Sánchez.