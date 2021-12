Florencia Sánchez: “Juan Cruz González decidió expulsarme del bloque”

La concejala del Frente de Todos Florencia Sánchez no estuvo presente en la sesión preparatoria en la que juraron los ediles electos y quedaron conformados los bloques y las autoridades para el próximo período legislativo.

Su ausencia se sintió, al punto de que cuando el nuevo presidente de la bancada oficialista, Juan Cruz González, informó la conformación del bloque y sus integrantes, no la nombró.

“Lo tomé como estrategia, yo desde que asumí en 2015 voy todos los días a trabajar, fue una decisión política, simbólica para decir mi banca está vacía porque no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando”, dijo la edila sobre su ausencia este miércoles en Radio Cuarentena.

Sánchez ya había expresado su postura disidente con la integración de Salazar y el partido Fe al Frente de Todos, pero siempre sostuvo que seguiría en ese espacio porque “es lo que votó la gente”. En ese sentido, aseguró: “Sostengo esos principios, no me voy a ir al macrismo porque mi partido le abrió las puertas”

“Juan Cruz González decidió expulsarme del bloque”, consideró respecto de la decisión del presidente de la bancada de no incluirla cuando enumeró los integrantes.

La concejala responde a la agrupación Juan Ismael Giménez de Julio Pángaro y Ester Noat, electa en 2015 y en 2019, cuando respectivamente esos dirigentes históricos fueron candidatos a intendente y perdieron las elecciones con la lista de Cambiemos que encabezaba Salazar.

“Yo lo voy a plantear administrativamente. Fui electa por voluntad popular en 2019, fui votada por el pueblo para integrar el Frente de Todos y abrazo los principios del proyecto nacional y provincial, tengo diferencias con la gestión municipal, no son diferencias personales con nadie, son diferencias políticas, yo vengo a hacer política”, señaló sobre el futuro.

Explicó que no estaba de acuerdo con que el oficialismo no respetara las minorías y se quedara con todos los cargos. Había hablado con González en los días previos, señaló. “Le dije que del bloque Frente de Todos no me voy a ir. Él decide expulsarme al no nombrarme ayer”, cuestionó.

“Yo no estoy de acuerdo con la política por cargos, que vos hoy pensás una cosa y al otro día otra distinta porque te ofrecen un cargo”, disparó Sánchez.

“Lo que pienso lo voy a decir, con respeto, como siempre. Yo no estoy de acuerdo con el pase del macrismo al Frente de Todos. Esa no es la política que yo milito, yo me debo a los vecinos y vecinas de San Pedro, la gente no me votó para que me vaya bien a mí”, aseguró.

Sostuvo que seguirá en el bloque Frente de Todos, aun si no le permiten estar en la oficina donde funciona la bancada dentro del Concejo Deliberante. “Si tengo que atender a la gente en el pasillo o en la plaza, lo voy a hacer. Voy a seguir trabajando, analizando los expedientes y haciendo propuestas con las mismas convicciones y la misma fuerza, y lo que es bueno para San Pedro lo voy a acompañar siempre, pero voy a marcar las diferencias”.

“Yo voy a seguir trabajando, fui electa con orgullo por el Frente de Todos, abrazo esas ideas y hago los cuestionamientos hacia adentro que tengo que hacer, con coherencia y convicción, con los principios que me caracterizan”, finalizó.