Florencia Pantanetti, estudiante que recibió una de las becas y una “soldado de la pandemia”

Este jueves en Radio Cuarentena, Florencia Pantenetti, estudiante que salió sorteada para recibir una beca de la Municipalidad, se refirió al beneficio que servirá para “darles un apoyo” a sus papás, en el último año de cursada.

“Mi mamá es docente, mi papá es seguridad en el Hospital, es el último año de cursada, nunca pude acceder ni al Progresar. Mis papás laburan todo el día, es darles un apoyo a mis papás”, dijo, agradecida.

Pantanetti es estudiante de bioquímica y La Opinión contó parte de su historia cuando junto a Valentina Gobo se ofrecieron para “dar una mano” en el laboratorio del Hospital, en el momento más arduo de la pandemia.

“No lo hacemos a cambio de nada, vamos a aprender, los fines de semana les doy una mano a ellos y ellos me ayudan a aprender. A mí me encanta el hospital, atender a los pacientes, los fines de semana acompaño las guardias. Estoy muy contenta, me abrieron las puertas”, agradeció al laboratorio que coordina Adrián Spotti.

Florencia Pantanetti y Valentina Gobo.

Pantanetti llegó al laboratorio “con la teoría, pero no la práctica” y con el acompañamiento de los profesionales que allí se desempeñan comenzó a hacer extracciones de sangre y a aprender las técnicas para utilizar equipamiento específico. Hisopó, preparó muestras, aprendió a cargar órdenes en el sistema y a tratar con los pacientes.

Junto a ella, otros 49 estudiantes fueron sorteados el miércoles en el Salón Dorado de la Municipalidad. Los 50 recibirán una beca de 10.000 pesos a partir de mayo, durante ocho meses. En el transcurso del año, deberán presentar certificados que avalen la continuidad de sus estudios. Conocé quiénes son, en esta nota.