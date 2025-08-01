La sampedrina Flavia Hein emprendió sus primeros pasos en la publicación de sus producciones escritas y algunas atravesaron el país hasta llegar a Chile.

Hein es docente de Lengua y Literatura, diplomada en Literatura Infantil y una lectora empedernida.

Durante el año pasado, participó de una convocatoria impulsada por las editoriales entrerrianas Camalote y Monte que buscaba homenajear a la gran poeta gualeya, Emma Barrandeguy.

El poema homenajea a la escritora Emma Barrandéguy.

La sampedrina pasó la selección y uno su relatos titulado La única vulgar certeza fue publicado en una de las ediciones.

"En el mes de agosto, en la Casa Museo Quirós de Gualeguay, nos recibió el editor Ferny Kosiak quien impartió un seminario sobre la poeta y luego se hizo la ceremonia de presentación donde leímos nuestros poemas", relató la mujer a La Opinión.

Uno de los relatos fue publicado en una selección de cien cuentos de la editorial Camalote.

A fines de 2024, otro de sus relatos, A orillas del Río Paraná, me senté y escribí fue añadido en la edición de la antología Libre.

"La particularidad de esta antología es que son todos relatos que no superan los mil caracteres, de lectura rápida", expresó con emoción Flavia.

Este año, la escritora recibió la noticia de que seleccionaron otro de sus poemas para ser parte de la exposición literaria "Entrelazar" en la región de Los Lagos, Chile.

La propuesta, impulsada por el medio de comunicación independiente The Puerto Varas, estará disponible hasta el 30 de agosto y el poema de la sampedrina Navego Río Arriba también puede leerse a través de la página web de la entidad.