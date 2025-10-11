Este domingo a partir de las 16.00, por séptima vez en el reconocido hotel de la costa, se realizará la Copa Howard Johnson, organizado por la National Amateur Body-Builders' Association de Argentina.

Al igual que el año pasado, cuando participaron más de sesenta culturistas, en esta edición se espera un buen número de participantes locales y de varios puntos del país, en lo que será la antepenúltima competencia del circuito NABBA.

Varios sampedrinos se vienen destacando en las distintas citas que propone la organización. La última fue el pasado 28 de septiembre en el Sudamericano de Lima.

