Fisicoculturismo: dos sampedrinos clasificaron al Sudamericano de NABBA
Raúl "Chipi" Benítez y Diego Manresa compitieron en Pilar en el clasificatorio para la competencia, que será a finales de septiembre en Salta. Ambos sampedrinos lograron su clasificación al certamen internacional.
El fin de semana pasado, en el Howard Johnson de Pilar, se disputó el clasificatorio al Campeonato Sudamericano de la National Amateur Body-Builders' Association (NABBA).
En representación de San Pedro, compitieron Raúl "Chipi" Benítez y Diego Manresa, quienes consiguieron la clasificación para el Sudamericano que será en Salta el 27 y 28 de septiembre.
Benítez participó en la categoría Culturismo Clase Uno consiguiendo el primer lugar mientras que Manresa también se consagró campeón en Master y Overall Absoluto.
El 12 de octubre se realizará la tradicional Copa Howard Johnson en San Pedro que tendrá lugar en el reconocido hotel de la costanera.
