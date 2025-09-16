El fin de semana pasado, en el Howard Johnson de Pilar, se disputó el clasificatorio al Campeonato Sudamericano de la National Amateur Body-Builders' Association (NABBA).

En representación de San Pedro, compitieron Raúl "Chipi" Benítez y Diego Manresa, quienes consiguieron la clasificación para el Sudamericano que será en Salta el 27 y 28 de septiembre.

Benítez participó en la categoría Culturismo Clase Uno consiguiendo el primer lugar mientras que Manresa también se consagró campeón en Master y Overall Absoluto.

El 12 de octubre se realizará la tradicional Copa Howard Johnson en San Pedro que tendrá lugar en el reconocido hotel de la costanera.

