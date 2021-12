Final Four del Pre-Federal: Náutico chocó contra Independiente de Tandil, pero mantiene viva su ilusión

Náutico no tuvo una buena tarde en la segunda jornada del Final Four del Pre-Federal este sábado en Junín y cayó ante Independiente de Tandil 82 a 66, resultado que no lo dejó afuera de la pelea y mantiene viva su ilusión se coronarse campeón provincial por primera vez en su historia.

El Celeste se encontró con un buen rival con experiencia que desde el segundo cuarto lo maniató y limitó en ofensiva y lo lastimó atrás desde el pick and roll central. Alejandro Arca (16 unidades y 10 rebotes) y Gustavo Argueso se turnaron para hacer de más suyas en la zona pintada y, en el perímetro, Luciano Tantos (17 y 5 tableros), Emmanuel Hortstock y Valerio Andrizzi (17) castigaron desde la media distancia.

La máxima desventaja a la que llegaron los sampedrinos fueron 18 puntos en el inicio del tercer parcial. Con triples de Leandro Bordoy (19 unidades) intentó reaccionar, pero siempre chocó contra un elenco tandilense que manejó el juego a su antojo, congestionó la pintura para que Federico Aldama (16) no reciba cómodo y se imponga.

Náutico no logró, en el último segmento, una racha de puntos para achicar la brecha y soñar, ya por entonces, con una victoria épica. Falló tiros abiertos y decaído anímicamente buscó que la derrota sea por menos distancias, pero tampoco lo consiguió.

En el segundo turno Racing de Olavarría venció 90 a 89 en tiempo suplementario a Los Indios de Junín en un partido muy caliente y logró su segundo triunfo en fila.

El domingo el Final Four se definirá con la última fecha en la que Náutico debe ganarle a Racing para tener chances de quedarse con el Pre-Federal, aunque dependerá del resultado de Independiente de Tandil y Los Indios, que es el único sin chances de llevarse el trofeo.

Cronograma

Viernes

Independiente de Tandil 63-68 Racing de Olavarría

Los Indios de Junín 76-84 Náutico

Sábado

Náutico 66-82 Independiente de Tandil

Los Indios de Junín 89-90 Racing de Olavarría

Domingo

18.00: Racing de Olavarría-Náutico

20.30: Los Indios de Junín-Independiente de Tandil