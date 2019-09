Final Four ABZC: Con orgullo, Náutico revirtió una amplia desventaja y se quedó con el tercer puesto

No era fácil para Náutico afrontar el domingo por la noche la tercera jornada del Final Four de la división B de la Asociación Zárate-Campana (ABZC) frente a Peñarol de Pilar sin chanches de pelear por nada por las dos derrotas que sufrió ante el anfitrión, Ingeniero Raver de Los Cardales, y el campeón, Arenal de Ingeniero Maschwitz. Sin embargo, con orgullo y un nivel superior al de los dos primeros días, revirtió diferencias de hasta veinte puntos en contra y se impuso 71 a 67.

Tras comenzar ganando 3-0 por un triple de Joaquín Gómez (11 puntos), de a poco el Celeste fue ingresando en un pozo donde repitió la imagen de las derrotas previas sin una defensa agresiva ni fluidez ofensiva para generar lanzamientos cómodos. Incluso, cuando lo logró falló muchos de ellos y su rival, de la mano de Nahuel Iturbe (22) y Emmanuel Lavergne (12) se le alejó en el tanteador.

En el segundo parcial, los sampedrinos siguieron en la misma tónica pero mostraron una leve mejoría sobre el cierre y entraron al complemento con más confianza y la certeza de que, si no tenían nuevos baches, podían lograr la victoria. Pero todo le costó el doble porque a pesar de que en varias ocasiones se arrimó, el Milrayitas puso la cara con Cristian Samarra (16) y se mantuvo al frente hasta faltando tres minutos para concluir el duelo cuando, sin resto físico ni ahogado por la defensa, el elenco de Martín Gálvez lo pasó por encima.

En la remontada fueron claves los aportes de Federico Parra (22; 21 de ellos en el segundo tiempo) junto a las corridas de Fausto Segalat (8) y Rodrigo Bravo (14). Incluso, el alero sentenció la victoria con cuatro libres consecutivos tras faltas del conjunto de Juan Ortega para intentar revertir la victoria de Náutico que no estuvo segura hasta que sonó la chicharra porque, como todo le fue cuesta arriba en el Final Four, Peñarol no se dio por vencido nunca.

Con el triunfo, el club de San Pedro finalizó tercero en la división B de la ABZC, misma ubicación que en 2018 pero con distinto sabor porque llegó al último día sin chances de pelear por el título que se le escapó el año pasado. El ascenso se lo quedó Arenal que en la "final" se impuso 61 a 57 a Ingeniero Raver y le arruinó la fiesta en su gimnasio.

Síntesis

Peñarol (67): Nahuel Iturbe 22, Sebastián Díaz 0, Cristian Samarra 16, Ezequiel Martínez 10 (x), Emmanuel Lavergne 12 (x) (FI); Bruno Báez, Bruno Lago 0, Martín Longo, Ariel Scheffer 0, Pablo Díaz 3, Ezequiel Morales 4. DT: Juan Ortega.

Náutico (71): Fausto Segalat 8, Federico Parra 22, Joaquín Gómez 11, Maximiliano Lococo 11, Matías Machicote 3 (FI); Emir Diamante 2, Martín Fernández 0, Tomás Nakama 0, Juani Tosso, Alejo Mitidieri, Francisco Garibaldi, Rodrigo Bravo 14. DT: Martín Gálvez. AT: Samuel Panatteri.

Parciales: (23-9), (13-15); (21-23), (10-24).

Árbitros: Ezequiel De la Peña, Mariano Imosi y Santiago Montaldo.

Fíxture

Viernes

Arenal 65-62 Peñarol de Pilar

Ingeniero Raver 78-58 Náutico San Pedro

Sábado

Arenal 74-55 Náutico San Pedro

Ingeniero Raver 67-58 Peñarol de Pilar

Domingo

Náutico San Pedro 71-67 Peñarol de Pilar

Ingeniero Raver 56-61 Arenal