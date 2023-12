Mirna es la nena de 12 años que padece de problemas en su visión desde una muy temprana edad. Su madre María solicitó ayuda a través de nuestro medio para poder conseguir unos lentes de aumento que debido a problemas económicos no podían adquirir y los cuales eran de suma urgencia para la adolescente, ya que corría riesgo de perder la visión de su ojo izquierdo.

Muchos fueron los que tras ver la publicación de La Opinión se comunicaron para ofrecer ayuda, pero finalmente fue el dueño de la óptica Cristal el encargado de regalarselos.

“Muchas gracias, la verdad muy agradecida y aparte a la gente que me llamó para pedirme el CBU y todo, pero como yo les dije a todos, yo plata no quería, quería lograr el propósito de los lentes y nada más”, expresó María.

En el último tiempo la enfermedad de la adolescente avanzó tanto que debido a esto perdió la visión completa de su ojo derecho. "El otro está en peligro y a medida que va pasando el tiempo todo esto se va complicando”, había relatado su madre.

El lunes por la tarde María y Mirna fueron a la óptica, ubicada en Mitre al 801 donde le tomaron las medidas y finalmente, de buena obra le regalaron los nuevos lentes.

“Quiero agradecer a toda la gente que me apoyó, que me ayudó, que me llamó, que se preocupó por mi hija, por su vista. Muy agradecida a la gente de la óptica cristal. Muchas gracias al señor Diego, que es el dueño, y a sus empleados”, finalizó.