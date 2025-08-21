Final feliz: apareció Rocki, el perro que había sido robado en Castro
Su dueña escribió: "Buenos días, quería agradecerte por difundir la búsqueda dE Roki. Apareció hoy suelto en la calle. Me avisó una vecina que sí era él para que lo fuera a buscar. Ahora ya está en casa".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte