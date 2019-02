Fiesta del Durazno: ¿Quién se olvidó de los viveristas?

La vigésima edición de la Fiesta provincial del Durazno y la Producción en Gobernador Castro fue un éxito. El regreso del tradicional evento a la localidad fue impulsado por el gobierno de Cecilio Salazar, que acompañó a los que históricamente hicieron posible su desarrollo.

"En este proyecto se involucraron con gran dedicación, la Dirección de Turismo encabezada por Marcela Cuñer y su personal, la Dirección de Cultura a cargo de María José Mora (que fue co-conductora junto a la periodista y locutora local Marcela Di Rosa) y su equipo, la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Ariel Álvarez, la Delegación de la localidad a cargo de Ángel Álvarez, la Comisión del Club Agricultores, los Bomberos de la localidad y las instituciones como el INTA y CAPROEM que también hicieron su aporte para esta gran fiesta", agradeció la Municipalidad.

El texto llamó la atención de la Cámara de Viveristas, puesto que quienes se ocuparon de hacer el agradecimiento a las instituciones que fueron parte de la organización se olvidaron del aporte que los viveros hicieron a las jornadas.

Desde la comisión directiva de la Cámara, la viverista Patricia Vellani informó a La Opinión que esa institución, que tuvo presencia en los stands institucionales, contribuyó con todas las plantas que se vieron en el predio de Agricultores club durante sábado y domingo.

"Participamos con el banner y plantas para decorar la fuente, el stand de la cámara, el de Caproem y el escenario, todas las plantas eran de los viveristas", contó y agregó: "De dos productores, para no molestar a los 40, 50 que somos, pusimos los que estábamos más a mano".

A los viveristas les llamó la atención que no apareciera el nombre de la Cámara que los nuclea en los agradecimientos. Durante la fiesta, el intendente estuvo en el stand y compartió un momento con los productores titulares de viveros.

La Cámara de Viveristas decidió no pagar un canon de 5.000 pesos que sí pagó Caproem, por ejemplo, lo que entienden podría haber influido en la decisión de no nombrarlos durante las dos noches —con excepción de dos momentos en los que los propios productores alcanzaron un folleto— o en las comunicaciones oficiales. "Como institución, no nos tuvieron en cuenta", fue la sensación que les quedó.

El sábado, los viveristas llegaron con las plantas para decorar el evento y se encontraron con que no alcanzaban, porque había más sectores que cubrir. Sin dudarlo, subieron a una camioneta y regresaron a San Pedro a buscar más ejemplares.

"Somos casi 50 socios a los que le debemos cuentas sobre lo que hacemos en la institución, estamos con proyectos, gestionando subsidios, un montón de cosas, por eso queremos que sea visible nuestra participación", señalaron.