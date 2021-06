Fiesta de los Mamelucos: “Yo no estaba”, dijo uno de los nombrados en redes sociales

La fiesta de los mamelucos que reveló La Opinión este domingo se transformó en uno de los temas más relevantes del debate público en San Pedro. Mientras el Gobierno trabaja para llevar el tema ante la Justicia y el Tribunal de Faltas, en las redes sociales crecen las versiones y aparecen muchos nombres.

Uno de ellos es el de Rodrigo Corvalán, de 21 años, quien este lunes por la tarde se presentó en la redacción de La Opinión para brindar su testimonio y asegurar que él no estaba en la fiesta clandestina en la que un grupo de jóvenes se fotografió y difundió historias en Instagram vestidos con mamelucos sanitarios como los que usan los profesionales de la salud para combatir la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Yo no estaba”, aseguró Rodrigo Corvalán.

Su nombre apareció entre los que en redes sociales fueron señalados como los presuntos participantes de la fiesta de los mamelucos. Aunque reconoció que ha participado de otros eventos no autorizados, Corvalán dijo que en esta ocasión no tiene nada que ver.

Vengo a aclarar porque me involucraron a mí con lo de los mamelucos y yo no tengo nada que ver, puntualmente con esa no tengo nada que ver. Si fuera otra fiesta, cierro la boca y me hago cargo. Puedo ir a algún encuntro con amigos, no voy a ser hipócrita, nos juntamos a cenar, pero una cosa es faltarles el respeto a la gente de salud, vestirme así

“Yo no formé parte”, aseguró y señaló: “Los conozco de vista, no soy ni amigo” de los que participaron en la denominada fiesta de los mamelucos. “Yo no asistí”, aseveró.

“Soy alguien que se expone mucho en las redes sociales, soy conocido, todo el mundo me conoce, son los gajes de ser conocido”, dijo respecto de por qué creía que apareció en posteos involucrado con el caso sin tener nada que ver.