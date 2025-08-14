Una vecina escribió: “Participe de esa fiesta, estaba estudiando Guía de Turismo, la tecnicatura en el 118. Muchísima gente. También estaba en las casillas de información, la de Mitre, haciendo mis horas obligatorias de la carrera. No había lugar ni para un alfiler y las casas de comidas con filas para entrar. Anécdota: a algunos turistas que venían en pareja, les ofrecíamos los hoteles alojamientos hasta que se desocupara algún lugar. Las caras de ellos eran lo más, después volvían a pasar y nos contaban que no era tan mala la idea, que lo pasaron bien”.

