Vecinos y comerciantes de distintas zonas de la ciudad reportaron fallas en el servicio de internet de la empresa Fibertel este lunes por la mañana.

Desde la compañía informaron que el problema se debe a una falla técnica y que el personal ya está trabajando para solucionarlo.

“Hay un problema técnico en la zona de Mitre 1016 y eso afecta tu servicio", respondieron desde la empresa a través de WhatsApp a las consultas.

La zona afectada va desde Mitre al 1000 hasta el casco histórico, se extiende hasta avenida Sarmiento y llega, del otro lado, a 11 de Septiembre.

Finalmente, desde la empresa, que pertenece a la firma Personal Flow, aseguraron a los usuarios que el servicio de internet se restablecerá a partir de las 14.00.

