Fibertel quedó sin servicio y afectó a la zona céntrica de San Pedro
Vecinos de diversos puntos de la ciudad quedaron sin internet este lunes por la mañana debido a una falla técnica de Fibertel. La empresa informó a los usuarios que el servicio se normalizará por la tarde.
Vecinos y comerciantes de distintas zonas de la ciudad reportaron fallas en el servicio de internet de la empresa Fibertel este lunes por la mañana.
Desde la compañía informaron que el problema se debe a una falla técnica y que el personal ya está trabajando para solucionarlo.
“Hay un problema técnico en la zona de Mitre 1016 y eso afecta tu servicio", respondieron desde la empresa a través de WhatsApp a las consultas.
La zona afectada va desde Mitre al 1000 hasta el casco histórico, se extiende hasta avenida Sarmiento y llega, del otro lado, a 11 de Septiembre.
Finalmente, desde la empresa, que pertenece a la firma Personal Flow, aseguraron a los usuarios que el servicio de internet se restablecerá a partir de las 14.00.
