Festejos de Navidad en el Merendero Benefactora este lunes

Este domingo 25, por la tarde, el Merendero Benefactora, ubicado en Benefactoras Sampedrinas 350, vivirá su festejo de Navidad con la llegada de Papá Noel para los chicos que acuden al comedor a diario y que viven en el barrio.

"Estamos preparando todo, muy contentos, viviendo esta expectativa de la Navidad que la empezamos a vivir unos días antes con los preparativos", relató Raquel Altamirano, que lleva adelante el comedor en su propia casa, al aire de Sin Galera.

"El plan es que acá los nenes el 24 están en la familia, y el 25 llega Papá Noel acá. Vamos a hacer la mesa dulce de Navidad y Papá Noel llega más o menos a las 19.00", explicó.

Sobre la ayuda que es bienvenida para poder cumplir con el festejo, señaló: "Pueden ayudar con cositas dulces, con lo que se les ocurra. Es una mesa que no vamos a poner platos, sino garrapiñadas, turrones y esas cosas. Y algún juguetito que no usen, si lo quieren acercar, porque se vienen muchos chicos, no van a ser los del comedor, sino que seguro se agregan más chicos".

Por último, agradeció las ayudas que hacen posible sostener el comedor, que alimenta a alrededor de 60 chicos todos los días: "Quiero agradecer a la gente, a los que ayudan, a todas las personas que nos están apoyando".