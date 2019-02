Fernando Iglesias, tras ganar en La Plata: "No iba a correr este año"

"Honestamente es increíble. No iba a correr este año porque estaba muy mal presupuestariamente pero nos empezamos a movilizar con mi familia y amigos que me bancaron en un momento muy malo mío. No pensé que iba a correr este año", fueron las primera palabras de Fernando Iglesias a la TV Pública después de lograr su primera victoria en el automovilismo nacional en la segunda final de la temporada del Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM) que se desarrolló hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El sampedrino evidenció las complicaciones que tiene para reunir el presupuesto necesario y estar en cada jornada. Incluso, para competir debió descender del TC Mouras y, a pesar de que ganó, es una incógnita si estará el 17 de marzo nuevamente en la capital de la Provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, disfruta su victoria aunque sin olvidarse cómo llegó a la carrera porque, tal como relató, no se imaginó que "iba a correr": "El domingo pasado estaba en San Pedro tranquilo como todos los días, siempre con las ganas y buscando el presupesto. Surgió una charla y el domingo nos empezamos a movilizar. El lunes empezamos con el auto y hoy estamos acá y ganamos la final".

Por último, a minutos de su gran triunfo de punta a punta, mostró las estrellas colocadas en su Chevrolet con el nombre de las personas que colaboraron para que participe y admitió: "Todavía no caigo, a disfrutar este hermoso momento. Esta victoria no es mía sólo sino de mucha gente".