Fernando Fontela fue asaltado en el Estadio municipal por dos delincuentes: "Me tiraron al piso y me pegaron con un hacha"

Este viernes siendo las 19.40 hs el Director del CEF 14 que funciona en el Estadio municipal, fue violentamente asaltado por dos jóvenes a los cuales aseguró no reconocer. "Recién terminaban las últimas clases y solo quedábamos la potera y yo que estábamos a punto de irnos, en eso yo entro a mi oficina y los veo delante de la computadora, cuando les pregunte qué necesitaban me encerraron con llave y sacaron el hacha", relató Fernando Fontela a La Opinión.

El profesor de Ed. Física atravesó minutos difíciles mientras los delincuentes lo obligaban a arrojarse al piso y lo golpeaban con un hacha en uno de sus brazos. "No se esperaban que yo estuviera ahí, pero me dijeron que me tire al piso y me pidieron el celular, yo tarde unos segundos en reaccionar y en eso me pegaron un hachazo en uno de los brazos", explicó y agregó: "Solamente se terminaron llevando la mochila, no elementos de valor, pero todos los papeles que tenía ahí eran sumamente importantes porque son de mi trabajo y realmente son necesarios".

Los malvivientes huyeron del lugar corriendo y dejaron en el lugar herido al profesor. Inmediatamente ingresó la portera y se mantuvieron en la oficina mientras llegaba la policía, quien también fue advertida por los vecinos que vieron a los jóvenes correr por la vía pública con una mochila.

"Avisamos a la policía y a la Jefa Distrital Mercedes Vellón y fuimos a la clínica para ver el tema de la herida, tengo el brazo dormido todavía, los médicos dijeron que me tocó un nervio radial, pero estoy bien, por suerte no fue una fractura", añadió.

La denuncia fue radicada en la comisaría local y se solicita la colaboración de la población para poder recuperar los papeles que había en el interior de la mochila color negra, que le fue sustraída.