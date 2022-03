Fernando Essers, nuevo presidente de la Liga Sampedrina: “Tenemos que sumar, los voy a recibir a todos”

Fernando Essers es el nuevo presidente de la Liga Sampedrina (LDS) y en sus primeras palabras como tal, minutos después de que su lista se imponga en las elecciones en la Asamblea General Ordinaria a la oficialista de Celso Cejas, llamó a la unidad: “Acá lo que tenemos que tratar de hacer es sumar. Hablé con gente de la otra lista y la gente que se retira y todo aquel que quera seguir estando y que aporte para el fútbol de San Pedro y el deporte crezca, yo los voy a recibir a todos”.

“Hay que sumar, con el aparte de los que estaban y quieren seguir trabajando también. No seremos amigos ni tomaremos café, pero si todos pensamos que tenemos trabajar para que la LDS desarrolle mejor sus actividades y siga creciendo, tenemos que trabajar todos. Yo hablé con ellos para sumarlos, acá en San Pedro nos conocemos todos y hay gente con historia en el fútbol de todas las edades y en clubes. Trataremos de seguir con lo que durante años se hizo bien, mejorar lo que no se hizo bien y tratar que salga bien lo que se hizo mal”, agregó en diálogo con La Opinión en el salón Pedro Barri.

También habló de actualizar el Estatuto y Reglamento: “Vamos a verlo y llevárselo a las instituciones para reverlo. Todo lo que se pueda acomodar, mejor. Nos encontramos ahora con que lo que no está 100 % claro se encuentra a interpretaciones.

“Alguien no respetó el mandato con el que venía de la institución” Fernando Essers

Su nómina recibió ocho votos en el sufragio que se hizo en un cuarto oscuro por pedido de Horacio Neyra, representante de Sa Roque. La solicitud, avalada por el resto de los clubes, generó polémica porque desde entonces la reunión pasó a ser a puertas cerradas. Desde afuera se escucharon planteos del propio Essers quien quería que la elección sea nominal, como establece el Reglamento: “No me sorprendió el pedido de San Roque. El reglamento habla de una votación nominal, que no es un cuarto oscuro o un sobre cerrado, es levantando la mano. Hace cuatro años cuando yo iba como candidato a vicepresidente de una lista de Carlos García pasó lo mismo y se votó nominal”.

Para Essers, esa forma de elegir a la nueva Mesa Directiva fue determinante en el resultado: “Hoy a la tarde confirmados teníamos un escrutinio de 9 a 6 o 10 a 5 a favor y se llegó justito con 8 a 7. Alguien no respetó el mandato con el que venía de la institución, pero cada uno es dueño de lo que hace. Para evitar estas cosas, no sé cual es el objetivo de ir adentro de un cuarto oscuro. Si vengo con un mandato de una institución, se levanta la mano y listo. Leímos el artículo y en ningún momento dice que fuera secreto. Pero dentro de ese cambio se hizo todo transparente”.

El delegado de Sadaic contó también cuál es su prioridad en su nuevo cargo: “Vamos a arrancar pensando en el deporte y el fútbol en particular. Tenemos una idea de darle prioridad, aunque tenemos que consensuar con los clubes, de desarrollar las divisiones inferiores que son las que nutren a los equipos de la primera. Hay instituciones que juegan hoy y después dentro de tres semanas. Vamos a ver cómo hacemos para que el torneo de inferiores sea todos contra todos como era antes. Es muy factible que como los torneos están en desarrollo, tendremos que minimizar el impacto pero para los próximos torneos tendremos que hacer el cambio”.

El expresidente de Mitre en la década del 90 dijo que quiere “hablar” con su par de la Liga Infantil (LDI), entidad que él también comandó durante cuatro años, “para que todos los chicos y chicas que salen de una liga” pasen a otra y tengan competencia.

Esser destacó la participación de la secretaria de Género de la Municipalidad, Laura Monfasani, como secretaria de su grupo de trabajo y contó que tuvo conversaciones con el director de Deportes, Mariano Arnal, que va a “hacer mucho para que la LDS no sólo sea una casa del fútbol sino de todos los deportes”.

Respecto sobre haber encabezado una “lista política” por la presencia de funcionarios del Gobierno local y nombres cercanos al exintendente Cecilio Salazar, aclaró: “El comentario de la calle a uno lo tilda de eso porque hay gente de la política es una lista. De mi parte yo voy a hacer política, voy a ver las inquietudes de los clubes, voy a tocar puertas de entes públicos y privados para conseguir lo que le hace falta a los clubes. En San Pedro hay una problemática económica histórica. Cuando fui presidente de Mitre golpeabas las puertas de entidades privadas y nadie colaboraba. Hoy pasa lo mismo. Todas las instituciones golpean la puerta al ente municipal para que los ayuden, y lo hacen. Ahora haremos lo mismo con la parte pública y privada. Tenemos que llamar a todo aquel que tenga bienes para ayudarnos”.

El último contacto de Fernando Essers con el deporte había sido cuatro años atrás como candidato a vicepresidente de la LDS. El que lo volvió a convocar e invirtieron roles fue su ahora vicepresidente, Carlos García: Me convocó para volver a presentarse y mejorar el trabajo de la LDS. A mí me gusta el fútbol, trabajé mucho, tengo hijos y sobrinos futbolistas y la idea de Mauro Millet que trabajé con el padre en la Liga Infantil. Son dos años, por ahí no tengo el tiempo que tenía en aquel momento, pero creo que no es imposible con el tiempo que le puedo dedicar. Mi función no es venir a quedarme eternamente, sino trabajar dos años y dejar a otra gente más joven que quieran continuar. Cuando sea daré un paso al costado y seguirá otra gente trabajando”.