El Gobierno nacional definió y publicó en el Boletín Oficia, los días no laborables “con fines turísticos” para el 2025, que en total serán tres.

Pero esto no resume la totalidad de los feriados largos, pues serán ocho durante el año, de los cuales la mitad serán extras.

La disposición gubernamental sobre los no laborables, además, expresa que “cada empleador podrá otorgar, o no, la jornada libre a los trabajadores en estos días”, porque esas fechas no son consideradas feriados nacionales al trasladarse.

Por lo tanto, “las empresas no estarán obligadas a abonar esas jornadas” con la paga que corresponde a un feriado nacional.

Los tres días con fines turísticos fijados serán el 2 de mayo del año próximo, que caerá viernes, siendo admitido como feriado turístico al quedar en medio del jueves 1 de mayo y el fin de semana.

También el 15 de agosto que será viernes, día en que se trasladará el feriado del 17 de agosto. Y finalmente el Día de la Soberanía, con el viernes 21 de noviembre día no laborable con fines turísticos.

De esta manera, el esquema quedó con 12 feriados nacionales inamovibles:

*1 de enero (miércoles): Año Nuevo

*3 y 4 de marzo (lunes y martes): Carnaval

*24 de marzo (lunes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

*2 de abril (miércoles): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

*18 de abril (viernes): Viernes Santo

*1° de mayo (jueves): Día del Trabajador

*25 de mayo (domingo): Día de la Revolución de Mayo

*20 de junio (viernes): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

*9 de julio (miércoles): Día de la Independencia

*8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción de María

*25 de diciembre (jueves): Navidad

Los feriados que se trasladan serán:

*17 de junio (martes, pasa al lunes 16): paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

*12 de octubre (domingo): Día del Respeto a la Diversidad Cultural

*20 de noviembre (jueves, pasaría al lunes 24): Día de la Soberanía Nacional

Los días no laborables serán:

*17 de abril (jueves): Jueves Santo.

Los días no laborables con fines turísticos serán:

*2 de mayo (viernes): por caer entre el 1º de mayo y el fin de semana.

*15 de agosto (viernes): se anticipa el feriado del 17 de agosto por el paso a la inmortalidad del Genaral San Martín, que cae domingo

*21 de noviembre (viernes): puente para hacer fin de semana extralargo por el feriado del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, que se trasladaría al lunes 24.

No obstante, habrá ocho fines de semana largo:

*1 al 4 de marzo: 4 días por Carnaval.

*24 de marzo (lunes): 3 días por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

*17 y 18 de abril (jueves no laborable y viernes feriado): 4 días de Semana Santa.

*1 al 4 de mayo: 4 días por el Día del Trabajador y el día no laborable con fines turísticos.

*20 de junio (viernes): 3 días por el paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

*15 al 17 de agosto: 3 días, con el no laborable con fines turísticos del viernes 15 de agosto y el fin de semana.

*21 al 24 de noviembre: 4 días por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el feriado nacional que se trasladaría al lunes 24.

*6 al 8 de diciembre: 3 días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8).