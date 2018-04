Femicidio en el barrio Arcor: Trasladan a Emerson al hospital Garrahan

Emerson Gómez, internado en el área de Terapia Intensiva del hospital San José de Pergamino, donde lo intervinieron quirúrgicamente para extraerle una de las dos balas que recibió por parte de Alberto Lafuente, expareja y femicida de su madre, Mariela Figueroa, será trasladado al Hospital Garrahan este sábado, "en cuanto salga el sol porque hay niebla".

Diego Gómez, su padre, confirmó al aire de Sin Galera que será intervenido nuevamente: "Está bien gracias a Dios. Ya partimos para el Garrahan. Acá faltan algunas herramientas para hacer una operación, allá sí lo van a hacer".

"Ayer me sorprendió; entro en la habitación y le toco un dedito, y me lo aprieta y abre el ojito como diciendo millonada de cosas, me tuve que contener porque seguramente vio que estaba llorando al lado de él", explicó Gómez sobre la evolución del niño.

"Quiero agradecerle a los amigos de ellos. De esta va a salir, gracias a todos por preocuparse. Jaqueline, una de las hermanas de Mariela está acá acompañándonos", sostuvo luego.