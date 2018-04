Femicidio en el barrio Arcor: El padre de Emerson aseguró que "está evolucionando bien"

Emerson Gómez permanece internado en el área de Terapia Intensiva del hospital San José de Pergamino, donde lo intervinieron quirúrgicamente para extraerle una de las dos balas que recibió por parte de Alberto Lafuente, expareja y femicida de su madre, Mariela Figueroa.

Al niño de 12 años lo acompaña en Pergamino su padre, Diego Gómez, quien aseguró que su hijo "está evolucionando muy bien" luego de la operación que le practicaron este jueves una vez que lo trasladaron a ese centro de mayor complejidad desde el hospital local.

"Está evolucionando re bien, pegó un giro impresionante. Los médicos me dijeron que me quede tranquilo, que está re bien a cómo vino", les comentó a allegados suyos este viernes tras pasar por la sala de terapia intensiva donde está internado Emerson.

"Los médicos me dijeron que vamos a ir paso a paso, que no me preocupes, que el nene está evolucionando bien. Si dios quiere, mañana le van a sacar el respirador artificial", anunció Diego Gómez, quien en diálogo con La Opinión destacó que ahora está enfocado en "que se recupere Emer".

"Mil gracias a todas esas persona que preguntan cómo está Emer, y aparte a todos mis amigos por ese apoyo les cuento que Emer está evolucionando muy bien. Sin palabras, a cómo llegó ayer, el cambio que tuvo", dijo Gómez.