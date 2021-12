Felipe Sánchez, el conductor del histórico Náutico finalista del Pre-Federal: “Todavía no tomamos dimensión”

-¿Si ganamos todos los partidos clasificamos?

Publicidad

-Si.

-Bueno, entonces ganemos.

La informal charla se dio en la previa del partido de Náutico frente a Los Indios de Junín en San Pedro entre Felipe Sanchez y un compañero que hacía cuentas de lo que el equipo necesitaba para clasificar al Final Four. Recién iban cuatro partidos de la segunda fase y el Celeste había ganado tres y caído en el último en Trenque Lauquen ante Argentino, su rival este viernes a las 21.00 en la penúltima fecha de la zona norte donde, ya clasificado a la definición, el conjunto de Martín Gálvez celebrará con su gente en el gimnasio José Geoghegan el histórico logro 24 años después de participar en el ex-Provincial.

Sánchez no dijo nada exagerado. De hecho, Náutico le quitó el invicto a Los Indios, superó a Comunicaciones en Pergamino y a 9 de Julio de Junín y clasificó a la final a pesar de la derrota en Zárate frente a Independiente para conseguir lo que nunca antes en San Pedro. Y el joven de 25 años es protagonista principal de la campaña porque, en su regreso a la institución tras incursionar en el Torneo Federal y la Liga Argentina (LA), se adueñó de la conducción del equipo y, junto a Leandro Bordoy y Federico Aldama, le dio un salto de calidad al plantel determinante para competir de igual a igual con los mejores de la Provincia de Buenos Aires.

En una entrevista que brindó a La Opinión el base reconoció que todavía el grupo no es consciente de lo hecho, aunque no se conforma y aseguró que pueden ser campeones y ascender al Torneo Federal. Sostuvo, también, que es parte de “uno de los mejores equipos del club y de la ciudad” y que “desde un principio” pensó que eran “capaz de llegar al Final Four.

El tradicional festejo de Náutico en el José Geoghegan, cada vez que gana un partido. Foto: La Opinión.

-¿Cuál fue la clave para llegar al Final Four?

-Ir partido a partido. Tuvimos muchos altibajos a lo largo del torneo, que fue muy duro y parejo. Por suerte pudimos mejorar muchos de los errores que tuvimos en la primer fase, nos consolidamos como equipo, defendimos mejor, cerramos mejor los partidos parejos y jugamos con mucha más seguridad y confianza.

-¿Pensaban estar en la final con tanto margen, dos fechas antes del cierre de la segunda fase?

-En lo personal, desde un principio pensé que el equipo que teníamos era capaz de llegar al Final Four. No sé si con tanto margen, se fue dando así. En la segunda fase nos hicimos muy fuerte de local y pudimos robar dos partidos de visitante que fueron claves. Los demás equipos se ganaron entre ellos, excepto Los Indios de Junín, y eso nos permitió clasificar faltando dos fechas. Pero siempre pensé que podíamos competir para llegar a las finales.

-¿Cuan importante fue hacerse fuerte en el gimnasio José Geoghegan para lograr el objetivo?

-Siempre es clave ganar de local, pero tampoco es suficiente. Si no ganábamos de visitante iba a ser muy difícil poder clasificar, en especial contra Comunicaciones de Pergamino que terminó siendo rival directo y por ganarle los dos partidos terminamos con ventaja.

Sánchez y la pelota en sus manos, en el gimnasio José Geoghegan. Foto: La Opinión.

-¿Qué cambió el equipo de la primera a la segunda fase para dar el salto de calidad necesario y ser protagonista?

-En la segunda fase cambiamos la mentalidad, jugamos mejor en equipo, con más seguridad y confianza, defendimos con más intensidad y eso nos permitió cerrar de mejor manera los partidos apretados y jugar mejor de visitante. En la primera fase entrábamos a ver que pasaba, por la inexperiencia que teníamos en el torneo, pero fue algo que pudimos mejorar y el equipo entero dio un salto de calidad muy grande.

-¿Cuánto sintió el equipo la falta de Leandro Bordoy y cómo la disimuló?

-El “Pájaro” es un jugador determinante para el equipo, es muy desequilibrante y nos da muchas soluciones en ataque. Esperamos que vuelva de la mejor manera posible porque lo necesitamos. Por suerte pudimos responder a su ausencia, que va de la mano con el cambio que tuvimos en la segunda fase. Me parece que sirvió para darle más minutos y confianza a otros jugadores, en especial a “Roly” (Rodrigo Bravo) que de a poco empezó a tomar más decisiones en ofensiva que era algo que necesitábamos porque lo sabe hacer muy bien.

-¿Qué significa para vos hacer historia con el club que te formaste? ¿Soñabas con esto?

-En todos los clubes que voy siempre quiero ganar, llegar lo más lejos posible y trato de dar lo mejor de mí para que esto suceda. Que sea con el club que me vio nacer hace que las ganas sean mucho mas grande, más que nada porque estoy jugando con amigos y con mi hermano (Manuel), también por la gente que va a alentar que en su mayoría son amigos, familiares y conocidos. Nunca me puse a pensar en que podía ser algo histórico, todavía no tomamos dimensión. Cuando nos acordemos en un futuro vamos a darnos cuenta que estamos conformando unos de los mejores equipos del club y de la ciudad.

Felipe Sánchez conduce en una de las victorias de Náutico ante Independiente en San Pedro. Foto: La Opinión.

-¿Qué chances tienen de ser campeón y ascender al Torneo Federal?

-Las posibilidades son las mismas que tiene cualquiera de los cuatro equipos. Demostramos que tuvimos muy buenos momentos de básquet y hasta le ganamos al otro clasificado de nuestra zona (N. de R.: Los Indios de Junín). Confío mucho en nosotros, sé que si nos lo proponemos podemos ganarle a cualquiera. Los Final Four son muy duros, se juegan tres días seguidos y hasta el último día es posible que no se sepa nada. Va a ser clave ir a por todo desde el inicio, porque si vas a ver que pasa te cuesta el doble después.

-¿A tu regreso a Náutico viste un salto de calidad en lo deportivo y estructural como para seguir jugando este tipo de torneos?

-No tengo mucha idea de como se manejaba todo en el club antes porque me fui en 2014 siendo juvenil. En lo deportivo y estructural se hizo y hace un esfuerzo muy grande de la gente de la Subcomisión de Básquet porque sino hubiera sido imposible jugar este torneo. También a lo largo del torneo vi muchas cosas en el club a las que no estoy acostumbrado y me parece que si se quiere seguir jugando a este nivel y competir, se deben mejorar. Es un torneo semiprofesional y muchos no están acostumbrados a eso o no se dan cuenta de la importancia que le dan en otros lugares. Parece algo irónico porque a pesar de todo eso estamos en las finales, pero hoy ascender o recibir una invitación al Torneo Federal sería un dilema para el club. Ojalá esto sea motivador y un punta pie para implementar políticas deportivas dentro del club, para que no solo el básquet sino todos los deportes crezcan y el club sea reconocido por ser unos de los mejores de la provincia.