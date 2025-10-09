El actor y cantante mexicano, radicado en Argentina, Felipe Colombo, reconocido por su participación en las novelas de Cris Morena Chiquititas y Rebelde Way, pasó dos fines de semana de visita en San Pedro.

Ads

Colombo, que se encuentra en medio de la gira Erreway World Tour 2025, subió al escenario durante la segunda jornada del San Pedro Country Music Festival 2025, el pasado sábado 27 de septiembre.

Durante su participación en el show, que fue el último de la noche, el actor cantó junto a los reconocidos Johnny Tedesco y Flora Ciarlo, y luego bailó entre el público.

Ads

Por otro lado, este fin de semana, Felipe volvió a la ciudad para alojarse junto a su familia en unas cabañas con vista al río Paraná. Momentos que compartió con sus seguidores en historias de su perfil de Instagram.

La gira Erreway Wold Tour 2025, que comenzó en marzo de 2025, lleva recorriendo más de 10 países, incluidos España y Grecia, y contó con 9 shows con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Los próximos conciertos tendrán lugar en Santa Fe, Rosario, Tucumán, Córdoba, Uruguay y Republica Dominicana.

Ads

Los shows están a cargo de Felipe Colombo junto a sus compañeros de banda y de la tira juvenil Rebelde Way (2002-2003), Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, quien volvió a los escenarios tras mantenerse alejada de los medios durante los últimos 15 años.

Erreway brindo 9 shows en el Movistar Arena.

Puede interesarte