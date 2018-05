Felicitas Rolfo filmó una escena de la película Faxman con Luis Machín

Felicitas Rolfo filmó el lunes en la peatonal de Rosario junto a Luis Machín una escena de la película Faxman a la que convocada tras inscribirse para participar en el casting de extras. Sin embargo, por su parecido con la actriz principal la convocaron para grabar y ser parte del film en el que también están Mario Alarcón y el humorista "Chiqui" Abecasis.

"Luis Machín hace de mago, que es Faxman. En la peatonal está pidiendo plata. La historia es que a él su familia lo abandona y tiene que subsistir. En ese trayecto es cuando conoce a Candelaria que es la protagonista principal que ese día no estaba porque no le tocaba hacer escena. Yo tenía que pasar por adelante de donde él hacía sus trucos de magia. Él -continuó- me mira como pensando que yo era Candelaria, me confunde con ella. Empieza a gritar el nombre y yo no me doy vuelta. Lo que me toca hacer es quedarme mirandoló a él y como es mago yo saco plata del bolsillo y se la doy. No tenía que hablar pero tenía que hacer como que estaba sorprendida por la situación", explicó la joven cantante a La Opinión quien admitió que en la previa estaba "nerviosa".

Además, señaló que en el set de grabación "estaban nerviosos" porque "se hizo tarde" y de poco "se iba la luz del día" por lo que su labor fue "como muy rápida". Y agregó: "La peatonal estaba llena de gente que estaba exitada porque estaba Luis y se metían en la escena y sacaban fotos con flash. Eso mucho al productor no le gustó".

Por último, se refirió a su experiencia en la película y se mostró satisfecha: "Estuvo muy bueno porque nunca había estado en un detrás de escena, cómo se hace una película. Además, me tocó hacer un papel que estaba bueno. Cuando estaba ahí la gente se pensaba que era la actriz principal y me pedía fotos, me sentía media famosa ya. Estuvo muy bueno y me llevé una experiencia re linda".