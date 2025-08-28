Felicitan a Susana González por ser abanderada de la secundaria de adultos
Laura compartió: “Quiero felicitar a esta maravillosa persona, ejemplo, abanderada en secundaria de adultos. Abandera del Cef Susana Elena González acompañada de su esposo Gerardo, hija, yerno y nietas. Felicitaciones, a su edad tiene todas las fuerzas y va por mas. Es Digna de compartir a sus 71 años”.
