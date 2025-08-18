El profesor y director del ballet Pialando Recuerdos escribió: "Queremos hacer llegar nuestras felicitaciones al alumno e integrante del grupo Juan bautista González que el día sábado nos estuvo representado en el teatro de San Nicolás siendo parte del ballet Horizonte dirigido por el importante profesor Juan Ángel Martínez. Quiero hacer llegar nuestros saludos y felicitaciones a este pequeño que con tan sólo 16 años ya está brillando en tal dichoso ballet".

